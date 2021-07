"Viele Anleger*innen haben in den letzten Monaten die Börse für ihren Vermögensaufbau und die Altersvorsorge entdeckt. Über unsere Online-Seminare können sich Interessierte auf einfachem Weg Börsenwissen aneignen, um informierte Entscheidungen bei der Geldanlage zu treffen", sagt Ulf Mayer, Leiter der Capital Marktes Academy der Deutschen Börse. "Wichtig ist uns in den Seminaren besonders der Austausch untereinander. Dass dies auch online möglich ist, haben unsere letzten Seminare eindrücklich bewiesen."

Die Abendseminare "Ihr Weg zur Börse" vermitteln Schritt für Schritt ein grundlegendes Verständnis für den Handel an der Börse und zeigen Strategien zum Umgang mit Chancen und Risiken am Kapitalmarkt auf. Am Anfang stehen die Themen "Börsenwissen kompakt", ""Aktien und Anleihen", "Finanznachrichten", "Börsenpsychologie", "Anlagestrategien" und "Asset Allokation" auf dem Seminarplan. Im weiteren Verlauf wird vertiefend auf Anlageklassen wie ETFs, Optionen und Futures sowie Zertifikate eingegangen. Neu im Programm ist das Thema "Bitcoin als Investment". Das Seminar analysiert Investments in Bitcoin und weitere Kryptowährungen. Zudem zeigt das Seminar "Nachhaltiges investieren" auf, wie Anleger*innen ihr Depot unter Beachtung der ESG-Kriterien gestalten können. Alle Seminare finden online an Werktagen jeweils von 17:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr statt.



Darüber hinaus gehen die Angebote speziell für Frauen im Oktober und November weiter. Der Seminartag " Finanzplanung, Geldanlage und Altersvorsorge (https://a cademy.deutsche-boerse.com/Themen/Finanzinstrumente/Seminare-fuer-Frauen-Finanzp lanung-Geldanlage-und-Altersvorsorge-Module-I-III.html) " vermittelt Grundlagenwissen für den Einstieg an der Börse. Im Seminar "ETFs und nachhaltiges Investment" steht der Vermögensaufbau mit ETFs im Mittelpunkt. Der Workshop "Altersvorsorge und finanzielle Absicherung für Selbständige" in Zusammenarbeit mit Next Mannheim, einer Tochtergesellschaft der Innovationsstadt Mannheim, richtet sich speziell an Unternehmerinnen.



Weitere Informationen zu den Seminaren gibt es unter

https://academy.deutsche-boerse.com/iwb /iwb. Auf dem Portal sind auch kostenlose Online-Trainings und Videovorlesungen abrufbar.

Über die Capital Markets Academy



Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der Gruppe Deutsche Börse und ist Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how und Börsenwissen. Das Angebot reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger*innen und semiprofessionelle Anleger*innen bis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen und Online-Systemschulungen für Intermediäre, Händler*innen, Back Office-Mitarbeitende und weitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabei arbeitet die Capital Markets Academy auch mit deutschen und internationalen Weiterbildungseinrichtungen und weiteren Kooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgt außerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung und Abnahme der Händlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten Frankfurter Wertpapierbörse und Eurex Deutschland.



