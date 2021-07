Anlegerverlag dynaCERT das war erst der Anfang! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.07.2021, 13:32 | 36 | 0 | 0 28.07.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen dynaCERT-Aktionären zu hören. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sechs Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 0,25 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik: Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles dynaCERT-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,22 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf dynaCERT. Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn diese Linie verläuft bei 0,34 EUR, sodass für dynaCERT Abwärtstrends gelten. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich. Fazit: dynaCERT kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





