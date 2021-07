Aqara geht mit Amazon UK an den Start

Der Anbieter von Smart-Home-Produkten Aqara meldete, dass mit dem Aqara Amazon UK Store sein erster Amazon-Store in Europa an den Start gegangen ist. Ab dem 28. Juli 2021 wird ein umfassendes Produktangebot von Aqara bei Amazon UK nicht nur für Bewohner Großbritanniens, sondern auch in Dutzenden europäischen Ländern, die im Amazon-Netz vertreten sind, verfügbar sein.

Aqara vertreibt Smart-Home-Produkte in Europa seit 2020 über Dutzende von autorisierten Vertriebspartnern und ist aufgrund der hohen Produktqualität, erschwinglichen Preise und nahtlosen Integration in wichtige Ökosysteme wie Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und andere inzwischen eine der beliebtesten Marken im europäischen Smart-Home-Sektor.