- Der Wasserfußabdruck der südspanischen Solargewächshäuser ist 20-mal niedriger

als der nationale landwirtschaftliche Durchschnitt.

- Angelegte Bewässerungsteiche, die Regenwasser sammeln, fördern zudem die

Küstenfauna, die Ansiedlung von Vögeln, Amphibien und weiterer Vegetation.



In den südspanischen Solargewächshäusern setzen die Landwirte vermehrt auf die

Optimierung der bestehenden landwirtschaftlichen Prozesse. Dazu gehört neben dem

reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und verringertem Energieverbrauch

insbesondere die kontinuierliche Optimierung der Nutzung knapper Ressourcen wie

Ackerland und Wasser. Für die Bewässerung der angebauten Pflanzen wird daher

Regenwasser in Bewässerungsteichen oder -brunnen gesammelt und die Pflanzen

mithilfe einer Tropfbewässerung versorgt. So wird der Ressourcenknappheit

entgegengewirkt, da der Wasserverbrauch durch diese Methode etwa 20-mal

niedriger ausfällt als im Durchschnitt der Landwirtschaft des Landes.

Gleichzeitig unterstützen die Wasserspeicherteiche der Solargewächshäuser die

Biodiversität, indem sie die Regeneration der Küstenfauna und -vegetation sowie

die Ansiedlung von Vögeln und Amphibien fördern.







Tropfbewässerung die Pflanzen gezielt und gleichmäßig im Bereich der Wurzeln mit

der optimalen Menge an Wasser und Nährstoffen. Das hilft, Verdunstung und

Verluste durch Auswaschung und Oberflächenabfluss zu vermeiden. Die

Tropfbewässerung ist eine besonders effiziente Methode, die ein gesundes

Pflanzenwachstum, gleichmäßige Erträge und eine hohe Qualität der Ernte

gewährleistet. Gleichzeitig ist diese Methode aufgrund des moderaten Einsatzes

von Wasser, Düngemitteln und Energie sehr nachhaltig. Die Bewässerungssysteme

arbeiten mit sehr geringem Druck und sind daher besonders energieeffizient: Die

Wassernutzungseffizienz bei Tropfsystemen liegt zwischen 95 und 100 %, im

Gegensatz zu z.B. Sprinklersystemen, die nur zwischen 80 bis 85 % erreichen.



"Bei der Produktion unseres schmackhaften und gesunden Obsts und Gemüses setzen

wir konsequent auf nachhaltige Produktionssysteme für unsere Kulturen. Der

Wasserfußabdruck in unseren Solargewächshäusern ist dank der effizienten Nutzung

von Regenwasser und moderner integrierter Tropfbewässerungs- und

Klimatisierungssysteme bis zu 20-mal kleiner als bei anderen Arten der

Landwirtschaft. Für uns sind Nachhaltigkeit und die effiziente Nutzung

natürlicher Ressourcen zwei Hauptbotschaften, die durch die Initiative CuteSolar

vermittelt werden. Es ist wichtig, den europäischen Verbrauchern bewusst zu

machen, welchen Beitrag die Nachhaltigkeit unserer Produktionsmethoden zum Wert Seite 2 ► Seite 1 von 3



