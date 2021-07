JPMORGAN stuft Vantage Towers auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vantage Towers nach Quartalszahlen von 29,50 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kurs des Betreibers von Sendemasten sei seit dem Börsengang um 23 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei jedoch vor allem einer Erholung der Bewertung der gesamten Telekombranche geschuldet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 08:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 08:53 / BST





