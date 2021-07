Doré Copper Mining legt Ressourcenschätzung für Joe Mann-Projekt vor!

Doré Copper Mining hat für das Gold-Kupfer-Projekt Joe Mann eine erste Ressourcenschätzung vorgelegt. Das Vorkommen soll in das geplante Produktionsnetzwerk des Unternehmens integriert werden.

Doré Copper Mining (0,84 CAD | 0,58 Euro; CA25821T100) hat für das Joe Mann-Projekt im Chibougamau Mining-Distrikt in Québec eine erste Resourcenschätzung vorgelegt. Demnach kommt man dort auf eine inferred-Ressource von 133.000 Unzen Gold und 3,281 Mio. Pfund Kupfer. Der durchschnittliche Goldgrad liegt bei stolzen 6,78 g/t Gold. Die Schätzung nach dem kanadischen Standard NI-43 101 wurde vom unabhängigen Gutachter SLR Consulting durchgeführt. CEO Ernest Mast sieht in dieser ersten Schätzung einen guten Start. Nun gelte es, die Bohrarbeiten hier fortzusetzen, da man erwartet, dass die Goldgehalte zunehemnd steigen.

Doré Copper Mining: Zentrale Verarbeitungsanlage im Fokus

Allzu hoch darf man diese Schätzung aber nicht hängen, denn Joe Mann ist nur eines von 13 Vorkommen im Besitz von Doré Copper Mining in dieser Region. Das Unternehmen plant seine zentrale Verarbeitungsanlage Copper Rand (siehe Bild unten) von anfänglich zweien dieser Vorkommen aus mit Erz zu beliefern. Dabei dürfte vor allem das in direkter Nachbarschaft stehende Corney Bay-Vorkommen im Fokus stehen. Dennoch könnte die Bedeutung von Joe Mann langfristig steigen. Denn hier wurden zwischen 1956 bis 2007 rund 1,2 Mio. Unzen Gold sowie 28,7 Mio. Pfund Kupfer abgebaut. Insofern gibt es ein großes Wissen um die Mineralisierung und jede Menge bestehende Infrastruktur. Das Erz wurde damals übrigesn in der Copper Rand-Mühle verarbeitet, was ebenfalls ein Vorteil ist.

Der nächste Schritt: PEA!

Zum Jahresende hin will Doré Copper Mining eine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für sein geplantes Produktionsnetzwerk veröffentlichen. Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent p.a. an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 61 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von über 300 Mio. CAD. Die Analysten von Cormark Securities haben ein Kursziel von 2 CAD für die Aktie ausgegeben.