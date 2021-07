---------------------------------------------------------------------------

Coreo AG: Großaktionärswechsel



Frankfurt am Main - 28. Juli 2021 - Die Gesellschaft wurde im Wege einer Mitteilung nach § 20 AktG von der FLORA S.A., Luxemburg darüber informiert, dass diese eine Beteiligung an der Coreo AG von über 25 % unmittelbar hält. Gleichzeitig hat uns die Apeiron Investment Group Ltd., Malta ebenfalls gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass sie weniger als 25 % der Anteile an der Gesellschaft hält.



Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem

Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.



