DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Coreo AG: Großaktionärswechsel



28.07.2021 / 14:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Coreo AG: Großaktionärswechsel



Frankfurt am Main - 28. Juli 2021 - Die Gesellschaft wurde im Wege einer Mitteilung nach § 20 AktG von der FLORA S.A., Luxemburg darüber informiert, dass diese eine Beteiligung an der Coreo AG von über 25 % unmittelbar hält. Gleichzeitig hat uns die Apeiron Investment Group Ltd., Malta ebenfalls gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass sie weniger als 25 % der Anteile an der Gesellschaft hält.