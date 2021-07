Alle Anteilseigner von dynaCERT dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Der Kurs schiebt sich mit rund sechs Prozent nach vorne. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Diese Grenze ist bei 0,22 EUR zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Da dieser Indikator bei 0,34 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

Fazit: Bei dynaCERT geht es ordentlich zur Sache.