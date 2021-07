Nabati Foods, ein Portfolio-Unternehmen von Eat Beyond, patentiert neues Flüssigei-Produkt auf pflanzlicher Basis

Vancouver, B.C. – 28. Juli 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein auf den globalen pflanzlichen und alternativen Lebensmittelsektor fokussiertes Investmentunternehmen, gibt bekannt , dass sein Portfoliounternehmen Nabati Foods Global Inc. („Nabati Foods“) sein neues, rein pflanzliches Flüssigeiprodukt „Nabati Plant Eggz“ in Kanada, den USA und Australien patentiert hat und dabei ist, in Europa und China die Einreichung zu vorzunehmen.