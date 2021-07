Marquard & Bahls unterstützt Betroffene der Flutkatastrophe Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 28.07.2021, 15:16 | 28 | 0 | 0 28.07.2021, 15:16 |

Marquard & Bahls AG spendet 100.000 Euro für die Sofort- und Nothilfe in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Mittel gehen an "Aktion Deutschland hilft", ein Bündnis mehrerer Hilfsorganisationen, die gemeinsam in den Krisenregionen im Einsatz sind, um den Menschen vor Ort zu helfen. Andauernde Regenfälle und heftige Unwetter haben Mitte Juli im Westen Deutschlands ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Häuser und ganze Ortschaften wurden von den Fluten weggerissen und wichtige Infrastruktur zerstört. Hilfsorganisationen und Freiwillige sind im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen. Die Hochwasserkatastrophe hat bundesweit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, an der sich auch Marquard & Bahls beteiligt. "Wir sind tief betroffen, dass viele Menschen ihr Zuhause oder sogar ihre Angehörige infolge der Naturkatastrophe verloren haben. Unsere Spende ist ein Zeichen unserer Solidarität mit den Betroffenen; gleichzeitig möchten wir den zahlreichen Helferinnen und Helfern von "Aktion Deutschland Hilft" unsere höchste Anerkennung aussprechen und sie in ihrer wichtigen Arbeit unterstützen", so Mark Garrett, CEO Marquard & Bahls. "Aktion Deutschland Hilft" ist ein 2001 gegründetes Bündnis renommierter deutscher Hilfs- und Blaulichtorganisationen, zu denen u.a. Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst sowie der Bundesverband Rettungshunde gehören. Die rund 20 Bündnisorganisationen leisten im Falle großer Katastrophen und Notsituationen humanitäre Hilfe in Deutschland und im Ausland. www.aktion-deutschland-hilft.de

Marquard & Bahls AG ist eine agile, unabhängige Holdinggesellschaft im Bereich Energie & Chemie. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören Tanklagerlogistik und Energiehandel. Marquard & Bahls ist über ihre Tochtergesellschaften in 29 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten und beschäftigt weltweit rund 4.300 Mitarbeiter. www.marquard-bahls.de Pressekontakt: Dr. Jörg Walter

