Excellon Resources Inc. (TSX:EXN; NYSE:EXN; FRA:E4X2) drückt bei der Silberexploration auf seinem Silver City Projekt in Sachsen auf‘s Tempo. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde inzwischen ein zweites Bohrgerät mobilisiert, um das auf insgesamt 12.000 Meter angelegte Bohrprogramm zu beschleunigen. Die Bohrungen auf dem ersten von vier vorrangigen Zielen des für 2021 geplanten Diamantbohrprogramms sind reibungslos angelaufen.

Das zweite Bohrgerät wird für Bohrungen auf den Zielen Peter Ader (Neue Hoffnung Gottes) und Bräunsdorf (Christbescherung) eingesetzt. Die Bohrungen dort laufen bereits. Die Bohrungen in Reichenbach und Grauer Wolf sollen im August beginnen.



Abbildung 1: Bei der Exploration im Jahr 2020 durchteufte Excellon bei einer neuen Entdeckung im Projekt Silver City 1.043 g/t Silberäquivalent auf einer Länge von 1,3 Metern.

Ben Pullinger, SVP Geology & Corporate Development erklärte: "Die Bohrungen bei Silver City sind in diesem Jahr erneut reibungslos angelaufen. Wir schätzen weiterhin die Unterstützung der örtlichen Gemeinde und profitieren von der hervorragenden Arbeit der TU Bergakademie Freiberg und des Helmholtz-Instituts Freiberg. Das diesjährige Programm baut auf den Entdeckungen auf, die im vergangenen Jahr bei der ersten modernen Bohrungen nach Edelmetallen in der Bräunsdorf-Lizenz gemacht wurden. Unsere aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf den historisch produktiven Gneis-Schiefer-Kontakt, der durch die Bergwerke Bräunsdorf und Peter Ader verläuft. In den kommenden Wochen werden wir uns auf den magnesium- und eisenhaltigen Schieferkontakt zubewegen, der im vergangenen Jahr bei Reichenbach und Grauer Wolf durchteuft wurde, die beide einige der interessantesten Ergebnisse der bisherigen Bohrungen lieferten."

Zu den Vorbereitungsarbeiten für das diesjährige Programm gehörte die Aufbereitung und Interpretation historischer Luftbilddaten sowie die Interpretation geochemischer Daten aus den Bohrungen des Jahres 2020 und die weitere Zusammenstellung historischer Daten. Die Interpretation der hochauflösenden SWIR-LWIR-Hyperspektraldaten aus den Bohrkernen von 2020 wird durch laufende multidisziplinäre Forschungsarbeiten an der TU Bergakademie Freiberg und dem Helmholtz-Institut Freiberg unterstützt. Die bevorstehenden Ziele Grauer Wolf und Reichenbach befinden sich entlang des neu erbohrten Kontakts zwischen Vulkangestein und Schiefer, wobei die bisher durchteufte Geologie und Alteration auf ein überzeugendes hochgradiges Silbersystem hinweisen.

Auf dem Projekt Silver City wurde vom 11. bis zum späten 19. Jahrhundert hochgradiges Silber abgebaut, als Deutschland 1873 den Silberstandard aufgab und das Gold-Silber-Verhältnis zusammenbrach. Aufzeichnungen aus dem Projekt weisen auf eine hochgradige Silberproduktion über beträchtliche Mächtigkeiten im gesamten Gebiet hin. Excellon hat mit dem ersten modernen Explorationsprogramm begonnen, das sich auf Edelmetalle konzentriert.

Excellon besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Silver City von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX:GMX; OTCQX:GLBXF; und FRA:G1MN). Die Proben aus der Bohrkampagne werden zur Analyse an ein Labor von ALS Global in Galway (Irland), einer nach ISO/IEC17025:2017 akkreditierten Einrichtung, versandt. Diese Einrichtung wurde ausgewählt, um die Probenverarbeitungszeiten im Zusammenhang mit den logistischen Herausforderungen bei COVID-19 und der starken Nachfrage nach Bohrproben weltweit zu beschleunigen und besser zu verwalten.

