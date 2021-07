Antivirale Wirkung von VIRALEZE SPL7013 ist >99,99% effektiv gegen Delta-Variante

Neue antivirale Tests zeigen, dass SPL7013, der antivirale Wirkstoff in VIRALEZE Nasenspray, eine starke viruzide Wirkung gegen die weltweit verbreitete Delta-Variante von SARS-CoV-2 aufweist und die Infektiosität des Virus nach 30 Sekunden Exposition um >99,99% reduziert

SPL7013, der antivirale Wirkstoff in VIRALEZE, hat sich nun in Laborstudien als viruzid gegen alle vier Coronaviren SARS-CoV-2 erwiesen: Alpha, Beta, Gamma und Delta

Diese neuesten Daten veranschaulichen einmal mehr, dass die antivirale Wirkung von SPL7013 ein breites Spektrum abdeckt, da bereits die Wirksamkeit gegen mehrere Atemwegsviren wie Influenza und RSV, sowie seine konsistente und starke Wirkung gegen mehrere SARS-CoV-2-Varianten nachgewiesen wurde

VIRALEZE antivirales Nasenspray ist in Europa und Indien zum Verkauf zugelassen und in bestimmten Märkten online erhältlich.

MELBOURNE, Australien, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Starpharma gab heute neue Daten bekannt, die veranschaulichen, dass SPL7013, das antivirale Mittel in VIRALEZE Nasenspray gegen die hochgradig übertragbare Delta-Variante von SARS-CoV-2 aktiv ist, und eine mehr als 99,99%ige Reduktion des infektiösen Virus in laborgestützten viruziden Assays erreicht.

Die antiviralen Tests von SPL7013 wurden im Labor des Virologen Professor Philippe Gallay am Scripps Research Institute in den USA durchgeführt, wo frühere Studien ebenfalls eine starke antivirale und viruzide Wirkung von SPL7013 gegen mehrere Varianten von SARS-CoV-2 gezeigt haben, einschließlich der weltweit verbreiteten Alpha-, Beta- und Gamma-Varianten, die als besorgniserregend („Variant of Interest") eingestuft worden waren.

Die prozentuale Reduktion von infektiösen Viren, die mit 10 mg/mL SPL7013 (die Konzentration in VIRALEZE) erreicht wird, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.