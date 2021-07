Dachwikifolio kann den Vorsprung ausbauen

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat in den vergangenen zwei Wochen 0,5% an Boden verloren, den Vorsprung vor dem DAX (minus 1,6%) seit dem Start im November 2015 gleichzeitig aber auf 12,1 Prozentpunkte ausbauen können.

Der Performance-Korridor unserer insgesamt 24 Depotwerte lag in den vergangenen 14 Tagen zwischen einem Plus von 2,9% (wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel) und einem Minus von 3,8% (wikifolio Marktsentiment). Insgesamt überwogen in diesem Zeitraum die Minuszeichen, ohne dass es hier zu erheblichen Rückschlägen kam. Bei der Performance seit dem Jahreswechsel weisen nun drei Depotwerte (leicht!) negative Werte aus. Führend in diesem Ranking ist unverändert das wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader von Christian Nüchter mit einem Zuwachs von 24,9%. Ein Plus von über 20% weisen daneben noch die wikifolios Aktien-Werte First (+21,9%) von Wilhelm Reuss und Growth Investing Europa + USA (+21,2%) von Thomas Zeltner aus.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.