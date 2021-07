Optimismus der Anleger als Bremsfaktor

Bei unseren beiden in direktem Wettbewerb zum DAX stehenden wikifolios hat sich an der Positionierung in den vergangenen 14 Tagen nichts verändert. Wir sind hier weiterhin „einfach Long“ investiert. Zwischendurch wäre es allerdings fast zu einem kurzfristigen Wechsel auf „Flat“ gekommen.

Zum Start der Vorwoche war das Euwax Sentiment auf einen Wert von plus 9,86 Punkten geklettert. Hätte der Stimmungsindex auch am Folgetage über der Marke von 9,00 Punkten gelegen, hätte dies ein Warnsignal ausgelöst. Dazu kam es aber nicht. Der Wert fiel stattdessen auf 8,83 Punkte, weshalb alles beim Alten blieb. Mit aktuell 6,27 Punkten zeigt das Euwax Sentiment aber immer noch einen relativ hohen Optimismus der Trader an der Börse Stuttgart an. Gerade im Falle einer stärkeren und länger anhaltenden Korrektur, die zumindest in der Startphase meist von sehr bullish agierenden Anlegern begleitet wird, könnte es daher demnächst doch noch zu einer Anpassung der Positionierung und dem Wechsel auf 100% Cash kommen.