DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 164 Euro belassen. Akquisitionen hätten das Wachstum des Börsenbetreibers angetrieben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Handelsaktivitäten in Aktienindexderivaten und im Segment Xetra seien allerdings schwach gewesen. Alles in allem habe das Unternehmen die Erwartungen aber übertroffen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 15:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 15:35 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.