SKODA AUTO gewinnt ,Special Award - exzellenter Hochlauf einer neuen Lackiererei' (FOTO)

SKODA AUTO hat im Rahmen der diesjährigen Automotive Lean Production Awards denSonderpreis ,Special Award - exzellenter Hochlauf einer neuen Lackiererei' fürseine im August 2019 eröffnete Lackiererei erhalten. SKODA AUTO Vorstand fürProduktion und Logistik Michael Oeljeklaus wird den Award am 3. November 2021anlässlich der Preisverleihung im SKODA Museum in Mladá Boleslav entgegennehmen.Mit den Automotive Lean Production Awards würdigen die Fachzeitschrift AUTOMOBILPRODUKTION und die Unternehmensberatung Agamus Consult Unternehmen in derAutomobilindustrie, die Maßstäbe in den Bereichen Lean Production undDigitalisierung gesetzt haben.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Unsere neue Lackiererei in Mladá Boleslav zählt dank hochinnovativerSpitzentechnologien zu den modernsten und nachhaltigsten Anlagen ihrer Art inEuropa. Ein hoher Grad an Automatisierung sorgt für höchstmögliche Präzision undEffizienz. Gleichzeitig gehen wir bei der Nachhaltigkeit keine Kompromisse ein:Im Vergleich zu herkömmlichen Lackierereien verwenden wir beispielsweise 210Gramm weniger Lösungsmittel und 17 Prozent weniger Klarlack pro Fahrzeug.Mithilfe eines neuen Abluftreinigungssystems konnten wir zudem die Farbreste proKarosserie um mehr als zwei Kilogramm reduzieren. Zudem nutzen wir eineeinzigartige Trocknungsmethode: Wir nutzen die Öffnung für die Windschutzscheibeund den Bereich des Motorraums, um die Karosserie gezielt mit Heißluft zuerwärmen. Auf diese Weise sparen wir Energie und Zeit."Die Auszeichnung wird im Rahmen der diesjährigen, 15. Auflage des AutomotiveLean Production Kongresses verliehen, die am 3. und 4. November im SKODA Museumin Mladá Boleslav stattfindet. Die Automotive Lean Production Awards werdenjedes Jahr von der Fachzeitschrift AUTOMOBIL PRODUKTION und derUnternehmensberatung Agamus Consult vergeben. Ziel ist, unter dem Motto ,Von denBesten lernen' einen internationalen Benchmark für Lean Production undDigitalisierung für die Automobilindustrie zu etablieren. Die jeweiligen BestPerformer präsentieren auf der zweitägigen Veranstaltung ihre Konzepte undProjekte im Bereich Lean Production. 2019 konnte SKODA AUTO bereits den ,SpecialAward - Smart Digital Application'(http://www.skoda-media.de/press/detail/3175/) für das Projekt dProductiongewinnen.In der im August 2019 in Mladá Boleslav eröffneten Lackiererei(http://www.skoda-media.de/press/detail/3206/) konnten Material- undEnergieverbrauch sowie Abfälle, die während des Lackiervorgangs anfallen, dankinnovativer Technologien und Verfahren deutlich reduziert werden. 66 Roboterübernehmen zahlreiche Arbeitsschritte. Pro Jahr erhalten in der Lackiererei biszu 168.000 Karosserien im Drei-Schicht-Betrieb ihren Farbauftrag, wodurch diegesamte Lackierkapazität des Werks nach Inbetriebnahme der Anlage auf insgesamt812.000 Karosserien gestiegen ist. In den Neubau hat SKODA AUTO 214,5 MillionenEuro investiert und gleichzeitig mehr als 650 neue Stellen geschaffen. Die 35Meter hohe Lackiererei verfügt über sieben Stockwerke und ist damit aktuell dashöchste Gebäude auf dem Gelände des SKODA AUTO Stammwerks.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/4980510OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH