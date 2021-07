Tagesausblick für 29.07.: DAX – Warten auf die Fed. Airbus, Puma und VW mit Zahlen!

Nach zwei schwächeren Handelstagen haben sich die Aktienmärkte heute wieder gefangen – ohne allerdings große Sprünge zu machen. Unterstützung kam vor allem von guten Unternehmensdaten aus den USA – wie Apple und Boeing. Heute Abend steht die …

Nach zwei schwächeren Handelstagen haben sich die Aktienmärkte heute wieder gefangen – ohne allerdings große Sprünge zu machen. Unterstützung kam vor allem von guten Unternehmensdaten aus den USA – wie Apple und Boeing. Heute Abend steht die US-Zinsentscheidung an. Möglicherweise gibt sie den Märkten signifikante Impulse.

An den Anleihemärkten blieb es im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung heute Abend relativ ruhig. So stabilisierte sich die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei Minus 0,45 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte heute im Bereich von 1,25 Prozent. Stillstand war auch an den Rohstoffmärkten zu beobachten. Der Goldpreis kämpft weiter im Bereich von 1.800 US-Dollar und die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagniert bei rund 74,70 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs blieb derweil weiter unter Druck und tauchte unter 1,18 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Der Chemieriese BASF meldete für das zweite Quartal einen Milliardengewinn. Die Deutsche Bank meldete Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach erwirtschaftete das Geldinstitut einen Gewinn nach Steuern von 828 Millionen Euro – so viel wie seit Jahren nicht mehr. Die Kursgewinne zu Handelsbeginn wurden dennoch schnell wieder abgekauft. Mit Telefonica Deutschland hat das nächste Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr nach oben revidiert. Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Airbus, Aixtron, ArcelorMittal, AstraZeneca, Befasa, Danone, Enel, HeidelbergCement, Kion, L`Oreal, Nestlé, Nokia, Puma, Qiagen, Sanofi, STMicroelectronics und VW zur Veröffentlichung an. Wichtige Termine Deutschland – Arbeismarktdaten für Juli

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Chart: DAX Widerstandsmarken: 15.570/15.690/15.800 Punkte Unterstützungsmarken: 15.360/15.475 Punkte Der DAX verharrte heute in einer engen Range zwischen 15.540 und 15.570 Punkten. Ein Ausbruch aus dieser Bandbreite könnte den nächsten Trend andeuten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.690 Punkte. Kippte der Index hingegen unter 15.475 Punkte, droht eine Konsolidierung bis 15.360 Punkte. DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 06.07.2021– 28.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 29.07.2014– 28.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer