In den Niederlanden steigt das Interesse an der Kernkraft Autor: Tichys Einblick | 28.07.2021, 17:45 | 14 | 0 | 0 28.07.2021, 17:45 | Ab 2030 könnte Kernenergie in den Niederlanden eine wichtige Rolle spielen. Verschiedene Wirtschaftsgruppen wie Bauunternehmer, Betreiber und Lieferanten seien durchaus bereit, in den Bau neuer Kernkraftwerke zu investieren. Das ergibt nach Angaben der niederländischen Wirtschaftsstaatssekretärin Dilan Yesilgöz-Zegerius ein Bericht der Unternehmensberatung KPMG, die das Abgeordnetenhaus in Auftrag gegeben hatte. Sie berichtete jetzt weiter, dass »die Der Beitrag In den Niederlanden steigt das Interesse an der Kernkraft erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

