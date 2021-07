(neu: detaillierte Zahlen, Aussagen Vorstandschef)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Beim Handelskonzern Metro laufen die Geschäfte wieder besser. Grund dafür ist die Rücknahme von Corona-Auflagen für die Gastronomie. So zeigte sich der Düsseldorfer Großhändler denn auch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings geht Metro weiter von insgesamt sinkenden Umsätzen für 2020/21 aus.

"Der Restart ist in vollem Gange. Das spüren wir auch bei Metro, insbesondere in Westeuropa und bei der Belieferung", sagte Vorstandschef Steffen Greubel am Mittwochabend bei der Vorlage detaillierter Zahlen. Die im Gastronomiegeschäft stark vertretenen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und auch Deutschland lägen über Marktniveau. Auch im Juli habe sich der Umsatz bislang positiv entwickelt.