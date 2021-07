Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SNP übernimmt Datavard SNP kündigt den Kauf sämtlicher Anteile an der Datavard AG an. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden, meldet das Unternehmen aus Heidelberg am Mittwoch. Man rechnet damit, das Unternehmen ab dem 1. August in der Bilanz konsolidieren zu …