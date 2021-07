VST Building Technologies meldet einen ersten Auftrag aus dem irischen Markt: Das österreichische Unternehmen wird Baukomponenten, darunter 1.300 Quadratmeter VST-Wände, für ein Wohnimmobilienprojekt mit zwölf Apartments liefern. Diese sollen in Dundalk, 80 Kilometer nördlich der irischen Hauptstadt Dublin, errichtet werden. Zudem seien Montageleistungen beauftragt worden, so VST am Mittwoch.Das Unternehmen aus Leopoldsdorf ...