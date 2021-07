ZS wählt Pratap Khedkar zum CEO

Pratap Khedkar, CEO, ZS (Photo: Business Wire)

Khedkar ist der dritte CEO in der nahezu vier Jahrzehnte langen Geschichte von ZS. Er wurde von seinesgleichen gewählt - eine Struktur, die von den ZS-Gründern Andris A. Zoltners und Prabhakant Sinha eingerichtet wurde, um die kulturelle Kontinuität sicherzustellen und Führungspersönlichkeiten voranzubringen, die das Engagement des Unternehmens für Strategie, Innovation und Zusammenarbeit mit dem Kunden teilen. Er folgt auf Chris Wright, der am längsten im Unternehmen beschäftigt ist und mit ZS in den nächsten fünf Jahren als Teil seines Emeritus-Programms verbunden bleiben wird. Im Rahmen des Programms wird er sich auf die Projekte konzentrieren wird, die ihm am meisten am Herzen liegen.

Khedkar war in seinen 21 Jahren bei ZS in verschiedenen Führungsrollen tätig. Seit fast einem Jahrzehnt leitet er die globalen Firmenangelegenheiten in den Bereichen Pharmazeutika und Biotechnologie und treibt das Wachstum und die Verbreitung am Markt in sowohl etablierten als auch aufstrebenden Unternehmen voran. Unter seiner Leitung integrierte er zusammen mit 250 Datenexperten im Bereich der fortschrittlichen Erhebung wissenschaftlicher Daten in vielen Geschäftsbereichen KI-gestützte Lösungen. Zuletzt konzentrierte er sich auf den Ausbau des Firmen-Know-hows im Gesundheitsbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, Beziehungen zu vertiefen und effizientere Partnerschaften im Gesundheitswesen zu schließen und so bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, Erfahrungen von Patienten zu verbessern und Ungleichheiten im Gesundheitssystem anzugehen.

„Pratap tritt seine Position bei ZS in einer aufregenden Phase des Wachstums und der Veränderungen an“, sagte Wright, der das Wachstum des Unternehmens 2020 um 30% begleitet hatte. „Wir werden zunehmend von den Unternehmen gerufen, mit denen wir zusammenarbeiten, um die nächsten großen Veränderungen in ihren jeweiligen Branchen zu erkennen, diesbezüglich zu beraten und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ich bin mir sicher, dass unter der Aufsicht von Pratap die besten Tage von ZS noch vor uns liegen.“