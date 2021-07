Ouverture en 2023 dans le Westfield Hamburg-Überseequartier / Breuninger poursuit son expansion à Hambourg (FOTO)

Stuttgart / Hambourg (ots) - Les bonnes choses de la vie prennent place dans la

belle ville de Hambourg: en 2023, l'entreprise stuttgartoise de mode et

lifestyle Breuninger ouvrira un nouveau flagship store dans le Westfield

Hamburg-Überseequartier, qui sera aussi son premier magasin en Allemagne du

Nord. En sa qualité de locataire de choix, de loin le plus important au coeur de

la HafenCity de Hambourg, Breuninger s'étendra à l'avenir sur une surface

globale de 14 000 mètres carrés. Le contrat de location de longue durée avec le

promoteur du projet et exploitant du quartier, Unibail-Rodamco-Westfield (URW),

a été signé aujourd'hui à Hambourg.



" Hambourg, véritable porte ouverte sur le monde, figurait depuis un certain

temps déjà tout en haut de la liste de nos souhaits. Hambourg est une ville

commerçante moderne, ouverte au monde et dynamique. À long terme, en tant que

commerçant, le chemin finit toujours par mener à Hambourg. C'est pourquoi nous

sommes très heureux que Breuninger ait trouvé sa place dans cette mégalopole du

grand Nord, impressionnante et riche en diversité ", s'est exprimé Holger

Blecker, directeur général de Breuninger, au sujet de ce choix pour cette

métropole d'Allemagne du Nord.







Hamburg-Überseequartier, un quartier en plein essor. Le nouveau site de

Breuninger à Hambourg s'étendra sur une surface globale de 14 000 mètres carrés,

répartis sur trois étages. Située sur les rives de l'Elbe septentrionale,

impliquée dans un mélange attrayant de commerce de détail inspirant, de concepts

gastronomiques cosmopolites et d'une vaste offre culturelle et de

divertissement, la HafenCity se transforme, grâce au nouveau Westfield

Hamburg-Überseequartier, en un lieu futuriste et dynamique. Un quartier

polyvalent, de portée internationale, s'étendra sur 419 000 mètres carrés ; il

comprendra non seulement des appartements, des bureaux et des hôtels, mais

également un terminal de croisières. L'ouverture du Westfield

Hamburg-Überseequartier, avec Breuninger pour principal locataire, est prévue

pour 2023.



Holger Blecker est convaincu par ce nouveau site de choix dans la ville

hanséatique : " Nous sommes très heureux d'avoir trouvé, grâce au Westfield

Hamburg-Überseequartier, un lieu accueillant et attractif en plein coeur de la

HafenCity. Breuninger croit fermement en l'avenir d'un commerce physique bien

conçu, tout comme d'un centre-ville et de quartiers urbains vivants. Ce qui est

en train de voir le jour ici, au sein de la HafenCity, est l'un des projets de

développement urbain les plus exaltants d'Europe, et nous souhaitons y Seite 2 ► Seite 1 von 3



