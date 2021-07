Die Spitze des Eisbergs, Kommentar zum Cum-ex-Urteil des BGH von Thomas Spengler

Frankfurt (ots) - Das bundesweit erste höchstrichterliche Urteil in einem Cum-ex-Fall lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Diese komplexe Form des versteckten Dividendenstrippings erfüllt den Straftatbestand der Steuerhinterziehung, wie die Karlsruher Richter klarstellen. Wer von Cum-ex profitiert, macht sich also strafbar. Denn nur die tatsächlich einbehaltene Kapitalertragsteuer darf zur Anrechnung und Auszahlung angemeldet werden, stellte Richter Rolf Raum unmissverständlich fest.



Eigentlich sollte das im Umgang zwischen Staat und Finanzakteuren selbstverständlich sein - erst recht, wenn Geldhäuser mit von der Partie sind, die sich gerne die Tugenden des ehrbaren Kaufmanns auf ihre Fahnen schreiben. Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedenfalls das, was man wegweisend nennt, stellen doch die im konkreten Fall Beteiligten erst die Spitze des Eisbergs der Cum-ex-Geschäfte dar. Bekanntlich geht die Zahl der Beschuldigten in die Tausend, der von Experten geschätzte Schaden für den deutschen Staat in die Milliarden.