Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

HeidelbergCement Eine Milliarde für die Aktionäre HeidelbergCement will im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms bis zu einer Milliarde Euro an die Aktionäre auskehren. Der nun beschlossene Aktienrückkauf hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2023, wie die Süddeutschen am Mittwoch mitteilen. „Der …