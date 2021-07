PayPal Q2 EPS Beats Consensus Even as Revenue Misses Autor: PLX AI | 28.07.2021, 22:17 | 72 | 0 | 0 28.07.2021, 22:17 | (PLX AI) – PayPal Q2 revenue USD 6,240 million vs. estimate USD 6,290 million.Q2 EPS USD 1 vs. estimate USD 0.73Q2 adjusted EPS USD 1.15 vs. estimate USD 1.12Paypal GAAP EPS expected to be ~$3.49 compared to $3.54 in FY’20Paypal non-GAAP EPS … (PLX AI) – PayPal Q2 revenue USD 6,240 million vs. estimate USD 6,290 million.Q2 EPS USD 1 vs. estimate USD 0.73Q2 adjusted EPS USD 1.15 vs. estimate USD 1.12Paypal GAAP EPS expected to be ~$3.49 compared to $3.54 in FY’20Paypal non-GAAP EPS … (PLX AI) – PayPal Q2 revenue USD 6,240 million vs. estimate USD 6,290 million.

Q2 EPS USD 1 vs. estimate USD 0.73

Q2 adjusted EPS USD 1.15 vs. estimate USD 1.12

Paypal GAAP EPS expected to be ~$3.49 compared to $3.54 in FY’20

Paypal non-GAAP EPS expected to grow ~21% to ~$4.70

Paypal 52-55 million NNAs expected to be added in FY’21

Outlook FY revenue growth 20%

Net revenue expected to grow ~20% at current spot rates and ~18.5% on an FXN basis, to ~$25.75 billion PayPal Holdings Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

PayPal Holdings Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer