Euro Manganese gibt zweite Tranche der Investition von EIT InnoEnergy bekannt

Gemäß den Bestimmungen einer Projektunterstützungsvereinbarung (die „ Vereinbarung “), die das Unternehmen und EIT InnoEnergy abgeschlossen und am 22. Februar 2021 bekannt gegeben haben, erhält das Unternehmen eine Investition mit einem Gesamtwert von 250.000 € in drei Tranchen. Die Mittel werden verwendet, um die laufenden Arbeiten an der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Chvaletice Manganprojekt (das „ Projekt “) und der Demonstrationsanlage in Chvaletice zu unterstützen, mit der in großem Maßstab Proben hochreinen Mangans für die Qualifizierung der Lieferkette durch potenzielle Kunden, einschließlich europäischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batteriehersteller, produziert werden sollen.

EIT InnoEnergy ist eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft, die vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie unterstützt wird. Sie leitet die industriellen Entwicklungen der European Battery Alliance, einer von der Europäischen Kommission im Oktober 2017 ins Leben gerufenen Initiative, die das Ziel verfolgt, eine starke und wettbewerbsfähige Batterieindustrie in Europa aufzubauen. Die Unterstützung durch EIT InnoEnergy, zu der auch die Unterstützung bei der Sicherung von Finanzierungen und Abnahmeverträgen gehört, soll dazu beitragen, die erfolgreiche Integration des Projekts in die europäische Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeugbatterien zu beschleunigen.

Die erste Tranche von EIT InnoEnergy in Höhe von 62.500 € (92.850 CAD) wurde am 24. März 2021 an das Unternehmen weitergeleitet. Dafür wird das Unternehmen 147.380 Stammaktien („Aktien“) zum Preis von 0,63 CAD je Aktie ausgeben (siehe EMN-Pressemitteilung vom 30. März 2021). Die zweite Tranche in Höhe von 125.000 € (185.162 CAD) wurde dem Unternehmen am 26. Juli 2021 weitergeleitet. Dementsprechend wird das Unternehmen 330.647 weitere Aktien zum Preis von 0,56 CAD pro Aktie an EIT InnoEnergy ausgeben. Dies entspricht dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs an der TSX Venture Exchange („TSXV“) vor Erhalt der zweiten Tranche der Investition. Damit beläuft sich die bisherige Gesamtinvestition von EIT InnoEnergy auf 187.500 € (278.012 CAD). Die Ausgabe der 478.027 Aktien wird voraussichtlich erst Anfang Januar 2022 erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch die TSXV. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die im Rahmen der Vereinbarung an EIT ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.