Harrow Health erwirbt patentierten ophthalmochirurgischen Wirkstoffkandidaten von Sintetica

NASHVILLE, Tennessee und MENDRISIO, Schweiz, Dienstag, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Harrow Health, Inc. (Nasdaq: HROW), ein auf Augenheilkunde spezialisiertes Gesundheitsunternehmen, gab bekannt, dass es mit Sintetica, S.A, einem wachsenden Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf Analgetika, lokale Anästhetika und sterile injizierbare Lösungen in Ampullen, Fläschchen und IV-Beutel , eine Vereinbarung über den Erwerb der Vermarktungs- und Lieferrechte in den USA und Kanada für AMP-100, einen patentierten augenchirurgischen Arzneimittelkandidaten, abgeschlossen hat. Nach seiner Zulassung wird AMP-100 eine Anästhesie der Augenoberfläche bei ophthalmologischen Eingriffen wie Kataraktoperationen und intravitrealen Injektionen ermöglichen. Laut Schätzungen werden in den USA jährlich über 10 Millionen solcher Eingriffe durchgeführt. (1)

AMP-100 ist ein patentierter, innovativer Wirkstoffkandidat zur Betäubung der Augenoberfläche, dessen Sicherheit und Wirksamkeit in einem robusten präklinischen und klinischen Programm nachgewiesen wurden. Dazu gehört auch eine kürzlich abgeschlossene Phase-III-Studie, in der die Wirksamkeit und Verträglichkeit von AMP-100 erfolgreich mit aktuellen Behandlungsstandards verglichen wurden. Sintetica beabsichtigt, Ende 2021 einen Antrag auf Zulassung eines neues Arzneimittels (NDA) bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) einzureichen. Nach seiner Zulassung wird der in AMP-100 verwendete Wirkstoff die erste zugelassene Verwendung dieses Wirkstoffs auf dem US-amerikanischen Markt für Augenheilkunde sein.

Mark L. Baum, CEO von Harrow Health, erklärte zur Übernahme: „Diese Transaktion spiegelt das Engagement von Harrow Health für weiteres Wachstum wider, da neue hochwertige Produkte zu unserem Portfolio hinzukommen. Der Erwerb der Rechte zur Vermarktung und zum Verkauf von AMP-100 in den USA und Kanada wird uns kommerziell noch besser aufstellen – und tausende Augenärzte und ihre Patienten in den USA werden Zugriff auf neuartige ophthalmologische Produkte bekommen. Nach der Genehmigung erwarten wir, dass wir unsere hundertprozentige, effiziente, skalierbare und technologiefähige ophthalmologische Plattform ImprimisRx vollständig nutzen können, um AMP-100 an Kunden zu vermarkten, die sich auf den „vorderen Bereich des Auges" spezialisiert haben, wie beispielsweise Katarakt- und Refraktivchirurgen. Darüber hinaus beabsichtigen wir, in die Erweiterung unserer kommerziellen Präsenz zu investieren und Chirurgen mit dem Schwerpunkt Netzhaut mit einzubeziehen, um so das Marktpotenzial von AMP-100 voll auszuschöpfen.