Neue Ergebnisse einer globalen Umfrage von Rackspace Technology zeigen COVID-19-Pandemie als ultimativen Test für die digitale Transformation

SAN ANTONIO, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage bekannt gegeben, die zeigt, dass das Jahr 2020 die Modernisierung von Anwendungen enorm vorangetrieben hat. Während Unternehmen sich darum bemühten, vollständig dezentral arbeitende Mitarbeiter zu unterstützen und neue Cloud-native Datenplattformen und Anwendungen für die Zusammenarbeit sicher in bereits komplexe Ökosysteme zu integrieren, haben viele ihre Initiativen zur Modernisierung bestehender Anwendungen deutlich verstärkt.



In der Umfrage The State of Application Modernization gaben 71 % der Befragten an, dass mindestens eine von vier Anwendungen aktiv modernisiert wird, und 24 % gaben an, dass mehr als die Hälfte aller Anwendungen einer Modernisierung unterzogen wird. Die meisten Unternehmen haben bereits einen Preis für ihr Zögern bezahlt. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass eine verzögerte Modernisierung von Anwendungen zur Nichterfüllung von Compliance-Anforderungen (56 %) und/oder der fehlgeschlagenen Skalierung kritischer Services bei Bedarf (51 %) geführt hat.

„Die Ergebnisse zeichnen ein klares und konsistentes Bild“, so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. „Unternehmen aller Größen und Branchen haben sich eindeutig für den digitalen Wandel entschieden und verfolgen aktiv Strategien zur kontinuierlichen Modernisierung von Anwendungen. Tatsächlich haben viele bereits direkte Folgen eines zu langsamen Vorgehens erlebt – was vielleicht erklärt, warum neun von zehn Unternehmen sagen, dass ihre Anerkennung des Geschäftswerts von Anwendungen gestiegen ist.“

Die globale Umfrage zählte über 1.400 Teilnehmer in IT- und nicht-IT-Geschäftsbereichen, von Unternehmen mit Jahresumsätzen um die 300 Mio. US-Dollar und mehr, einschließlich Entscheidungsträgern und Anwendungsbenutzern.

Der Stand der digitalen Transformation

Die meisten Befragten beschrieben ihren Weg der digitalen Transformation als aktiv „in Arbeit“ (65 %) und als „ähnlich weit fortgeschritten wie bei anderen“ (57 %). Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie über „ein System zur Koordinierung funktionsübergreifender Modernisierungsaktivitäten“ mit „digitalen Initiativen, die über einen einzelnen Geschäftsbereich hinausgehen“ verfügen (53 %). Die Befragten aus dem öffentlichen Sektor gaben ihre digitale Transformation eher als „rudimentär“ oder verzögert an.