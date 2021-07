Synchronoss ernennt Christina Gabrys zum Chief Legal Officer

BRIDGEWATER, N.J., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud- und Messaging-Plattformen und digitalen Produkten, hat heute die Ernennung von Christina „Chrissy“ Gabrys zum Chief Legal Officer bekanntgegeben. Gabrys tritt die Nachfolge von Ronald Prague an, der das Unternehmen nach 15 Jahren verlässt, um anderen Interessen nachzugehen. In ihrer neuen Funktion wird Gabrys für alle rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens verantwortlich sein.



„Ron hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, Synchronoss zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist. Seine Führungskompetenz bei der Verhandlung und dem Abschluss von Kundenverträgen, beim Abschluss von Akquisitionen und bei anderen finanziellen Projekten des Unternehmens – einschließlich seines Beitrags zur jüngsten erfolgreichen Rekapitalisierung des Unternehmens – war von unschätzbarem Wert und er wird uns sehr fehlen“, so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. „Ich möchte Ron für alles danken, was er für das Unternehmen geleistet hat. Wir werden ihn immer als Teil der Synchronoss-Familie betrachten und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Projekten. Ron hat einen umfassenden Übergangsplan erstellt, damit Christy ihre neuen Aufgaben schnell übernehmen kann. Wir freuen uns sehr, sie im Führungsteam zu begrüßen.“