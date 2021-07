CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

- Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Unternehmenswert von fast 400 Millionen Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x entspricht.

- Transaktion wird zu einem Buchgewinn in Höhe von 225 Mio. Euro führen, der im dritten Quartal im Periodenergebnis der CANCOM Gruppe für 2021 ausgewiesen wird.

- Verkaufserlös soll überwiegend in Akquisitionen mit Schwerpunkt Deutschland, Österreich und Schweiz reinvestiert werden.

- Infolge des Verkaufs werden die Ergebnisse der CANCOM Ltd. für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 als aufgegebene Geschäftsbereiche umgegliedert. Der Vorstand bestätigt die veröffentlichte Prognose für 2021 auf Basis der angepassten Vergleichszahlen des Vorjahrs.

München, 28. Juli 2021 - Der Vorstand der CANCOM SE hat heute eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd. an Telefónica TECH unterzeichnet. Die Transaktion ist die Folge einer am 25. Mai 2021 bekanntgegebenen strategischen Überprüfung. Somit veräußert CANCOM seine gesamten Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und in Irland. Die Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Enterprise Value von knapp 400 Mio. Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x (Enterprise Value/EBITDA 2020A) entspricht. Zum Vergleich: Die Aktien der CANCOM SE werden derzeit mit einem Enterprise Value/EBITDA-Multiple von rund 12,6x (Enterprise Value/EBITDA 2021E, basierend auf Broker-Konsens) gehandelt. Aus dem Verkauf und der Entkonsolidierung der CANCOM Ltd. wird CANCOM einen Buchgewinn von rund 225 Mio. Euro realisieren, der im Periodenergebnis 2021 der CANCOM Gruppe enthalten sein wird.