Perch verpflichtet ehemalige Führungskraft von Amazon Marketplace Europa; stellt 300M € für Akquisition europäischer Drittanbieter bereit

Rahul Shewakramani bringt als neuer europäischer Head of M&A für Perch Führungserfahrung von Amazon ein und hat selbst eine Marketplace FBA-Marke aufgebaut

BOSTON und LONDON, 29. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Perch, ein technologieorientiertes Handelsunternehmen, das führende Amazon-Drittanbieter und andere D2C-Marken in großem Umfang erwirbt und betreibt, gab heute die Einstellung von Rahul Shewakramani bekannt, der als Head of M&A in Europa die weitere Expansion des Unternehmens in Großbritannien und der EU leiten wird. Perch hat außerdem weitere 300 Millionen Euro für die Übernahme europäischer Drittanbieter bereitgestellt.