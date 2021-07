Surge Copper annonce la nomination de Richard Colterjohn et de John Dorward à son conseil d'administration

Vancouver, Colombie-Britannique (ots/PRNewswire) -



TSX-V : SURGOTCQX : SRGXFFrancfort : G6D2





Surge Copper Corp. (TSXV : SURG) (OTCQX : SRGXF) (Francfort : G6D2) (" Surge "

ou la " Société ") est heureuse d'annoncer que dans le cadre de son initiative

de renouvellement du conseil d'administration, celui-ci a approuvé la nomination

de Richard Colterjohn et de John Dorward pour être élus au conseil

d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des

actionnaires le 22 septembre 2021.



Leif Nilsson, PDG et directeur, a commenté : " Nous sommes ravis de nommer

Richard et John pour rejoindre le conseil d'administration de Surge. J'ai

personnellement travaillé avec les deux individus dans des rôles antérieurs et

je sais qu'ils sont parmi les professionnels les plus astucieux de l'industrie

qui apporteront une expérience et une expertise très pertinentes au conseil

d'administration de Surge. Je me réjouis de leurs contributions et de leurs

conseils alors que nous continuons à construire la Société. "





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Richard Colterjohn est associé directeur de Glencoban Capital Management Inc,une société de banque d'affaires, depuis 2002. Il a plus de 25 ans d'expériencedans le secteur minier, en tant que banquier d'affaires, directeur etexploitant. Avant de cofonder Glencoban Capital, il a été directeur général chezUBS Bunting Warburg de 1992 à 2002, où il était responsable des activités debanque d'investissement dans le secteur minier au Canada. En 2004, il a fondéCentenario Copper Corporation et en a été le président, le président-directeurgénéral et un directeur jusqu'à la vente de la société en 2009. M. Colterjohn asiégé au conseil d'administration de neuf autres sociétés minières cotées enbourse, dont : Canico Resource Corp., Cumberland Resources Ltd., ViceroyExploration Ltd., Explorator Resources Ltd., AuRico Gold Inc., Aurico MetalsInc., Mag Silver Corp., Harte Gold Corp., and Roxgold Inc. M. Colterjohn esttitulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Toronto, d'un MBA de l'IMDet est un administrateur accrédité.John Dorward a plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs minier etfinancier. M. Dorward a récemment occupé le poste de président, de PDG et dedirecteur de Roxgold Inc. et a dirigé l'entreprise pendant plus de huit ans,depuis le stade des ressources initiales jusqu'à la mise en service de la mine,en passant par cinq années de croissance de la production et plusieursopérations majeures de financement et d'acquisition d'actifs, pour aboutir à sonacquisition par Fortuna Silver Mines Inc. Avant Roxgold, M. Dorward a occupé des