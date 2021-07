Surge Copper gibt die Nominierung von Richard Colterjohn und John Dorward für den Vorstand bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



TSX-V: SURGOTCQX: SRGXFFrankfurt: G6D2





Die Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge"

oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors

im Rahmen seiner laufenden Erneuerungs-Initiative die Nominierung von Richard

Colterjohn und John Dorward für die Wahl in das Board of Directors bei der

kommenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 22. September 2021 genehmigt

hat.



Leif Nilsson, CEO und Direktor, sagte hierzu: " Wir freuen uns, dass wir Richard

und John für den Vorstand von Surge nominieren können. Ich habe mit beiden

Personen in früheren Funktionen persönlich zusammengearbeitet und weiß, dass sie

zu den klügsten Fachleuten der Branche gehören und äußerst relevante Erfahrungen

und Fachkenntnisse in den Vorstand von Surge einbringen werden. Ich freue mich

auf ihre Beiträge und ihre Führung, während wir das Unternehmen weiter aufbauen





Richard Colterjohn ist seit 2002 geschäftsführender Gesellschafter von GlencobanCapital Management Inc. einer Handelsbank. Er ist seit über 25 Jahren imBergbausektor tätig, als Investmentbanker, Direktor und Betreiber. Bevor erGlencoban Capital mitbegründete, war er von 1992 bis 2002 als Managing Directorbei UBS Bunting Warburg tätig, wo er die Investmentbanking-Aktivitäten imBergbausektor in Kanada leitete. Im Jahr 2004 gründete er die Centenario CopperCorporation und fungierte bis zum Verkauf des Unternehmens im Jahr 2009 alsPresident und CEO sowie als Direktor. Herr Colterjohn war in den Aufsichtsrätenvon neun weiteren börsennotierten Bergbauunternehmen tätig, darunter: CanicoResource Corp, Cumberland Resources Ltd, Viceroy Exploration Ltd, ExploratorResources Ltd, AuRico Gold Inc, Aurico Metals Inc, Mag Silver Corp, Harte GoldCorp und Roxgold Inc. Herr Colterjohn hat einen B.Comm. der Universität Toronto,einen MBA des IMD und ist ein zugelassener Direktor.John Dorward verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Finanzbranche.Herr Dorward war zuletzt President, CEO und Director von Roxgold Inc. undleitete das Unternehmen über acht Jahre lang von der frühen Ressourcenphase überdie Inbetriebnahme der Mine, fünf Jahre Produktionswachstum und mehrere größereFinanz- und Asset-Akquisitions-Transaktionen, die in der Übernahme durch FortunaSilver Mines Inc. gipfelten. Vor Roxgold war Herr Dorward in leitendenPositionen im Bereich Geschäftsentwicklung und Finanzen bei Fronteer Gold Inc.,Mineral Deposits Limited, Leviathan Resources Limited und MPI Mines Limitedtätig. Herr Dorward ist derzeit nicht-exekutiver Vorsitzender des Board ofDirectors von Contact Gold Corp.