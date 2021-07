---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 29. Juli 2021 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement



Die Produkte und Dienstleistungen von Bucher Industries erfreuten sich im ersten Halbjahr 2021 einer starken Nachfrage. Der Auftragseingang stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 50%. Trotz Schwierigkeiten bei der Beschaffung, in der Logistik und in der Personalrekrutierung nahm der Umsatz markant zu und erreichte fast den Wert des rekordhohen 2019. Die Betriebsgewinnmarge stieg deutlich an. Das Betriebs- und das Konzernergebnis verdoppelten sich praktisch.



Konzern



Januar - Verände- Gesamt- Juni rung in jahr CHF Mio. 2021 2020 % %1) %2) 2020 Auftragseingang 1'722 1'15- 49.3 50.3 48.3 2'838 3

Nettoumsatz 1'608 1'35- 18.5 18.7 17.9 2'741 7

Auftragsbestand 1'209 779 55.3 56.7 53.5 1'081 Betriebsergebnis 221 135 63.3 287 (EBITDA)

in % des Nettoumsatzes 13.7% 10.0- 10.5% %

Betriebsergebnis (EBIT) 179 94 89.9 204 in % des Nettoumsatzes 11.2% 7.0% 7.4% Konzernergebnis 138 68 102.5 152 in % des Nettoumsatzes 8.6% 5.0% 5.5% Gewinn pro Aktie in CHF 13.40 6.71 99.7 14.71 Betrieblicher Free -8 -25 67.6 313 Cashflow

Nettoliquidität 329 78 324.4 404 Bilanzsumme 2'596 2'36- 9.6 2'431 9

Eigenkapital 1'489 1'32- 12.6 1'391 2

Eigenkapitalquote 57.3% 55.8- 57.2% %

Eigenkapitalrendite 15.8% 13.2- 10.9% (ROE) %

Betriebliche 1'079 1'20- -10.7 1'151 Nettoaktiven (NOA) 8

Durchschnitt

Nettoaktivenrendite 25.1% 11.6- 13.5% (RONOA) nach Steuern %

Personalbestand per 13'404 12'4- 8.0 6.8 12'598 Stichtag3) 12

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

3) 13'428 Vollzeitstellen, davon 24 in Kurzarbeit (Juni 2020: 12'811 Vollzeitstellen, davon 399 in Kurzarbeit)



Bucher Industries erlebte ein sehr dynamisches erstes Halbjahr 2021. Die Erholung, die Mitte 2020 vor allem im Markt für Landtechnik eingesetzt hatte, verstärkte sich und weitete sich auf die anderen Märkte aus. Bei allen Divisionen nahm der Auftragseingang markant zu. Alle Standorte waren operativ. Gewisse COVID-19-bedingte Einschränkungen in den betrieblichen Abläufen sowie in der internationalen Reisetätigkeit blieben jedoch bestehen. Die Schwierigkeiten in der Lieferkette und in der Logistik, mit denen die Divisionen seit Jahresbeginn konfrontiert waren, akzentuierten sich gegen Ende der Berichtsperiode. Dies führte zu Lieferengpässen sowie generell längeren Lieferzeiten. Zudem bekundeten die Divisionen vermehrt Mühe, zusätzliche qualifizierte Mitarbeitende zu rekrutieren. Die Kapazitäten konnten entsprechend teilweise nicht im gewünschten Umfang erhöht werden. Trotzdem nahm der Umsatz des Konzerns im Vergleich zur Vorjahresperiode markant zu und erreichte fast den Wert des rekordhohen 2019. Die Betriebsgewinnmarge stieg deutlich an. Gründe waren nebst der hohen Auslastung die im Vorjahr implementierten Optimierungsmassnahmen sowie die COVID-19-bedingt tieferen Reise- und Marketingkosten. Das Betriebs- und das Konzernergebnis verdoppelten sich praktisch.