Cloudflare möchte einen neuen Entwurf für ein Null-Emissions-Internet erstellen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets, gab heute bekannt, dass es dazu beitragen wird, ein Internet ohne CO2-Emissionen zu ermöglichen. Nun wird nicht nur eines der weltweit größten und am besten vernetzten Netzwerke mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben, sondern Cloudflare wird bis 2025 auch den gesamten historischen Kohlenstoffausstoß seines globalen Netzwerks seit seiner Gründung beseitigen. Das Internet verursacht etwa 1 Milliarde Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr – in etwa vergleichbar mit den jährlichen CO2-Emissionen der gesamten Luftfahrtindustrie weltweit. Ab sofort wird jedes Internetobjekt im Cloudflare-Netzwerk – das heute bereits 17 Prozent des Webs ausmacht – automatisch Emissionen reduzieren und nahtlos zu einer grüneren, nachhaltigeren Welt beitragen.

Heute stellt Cloudflare zudem nachhaltige Edge-Computing-Services und energieeffiziente Funktionen vor, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, Nachhaltigkeit direkt in ihre eigenen Anwendungen, Websites und Netzwerke zu integrieren. Mit Green Compute on Cloudflare Workers können Unternehmen den Datenverkehr auf intelligente Weise durch mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren leiten. Mit dem Carbon Impact Report können Kunden auch ihren individuellen CO2-Fußabdruck und die ungefähren Einsparungen durch das Netzwerk von Cloudflare im Vergleich zum Internet-Durchschnitt nachvollziehen und quantifizieren. Darüber hinaus werden Organisationen, die Websites auf Cloudflare Pages bereitstellen, automatisch auf Basis erneuerbarer Energien arbeiten und eine grüne Zertifizierung von The Green Web Foundation erhalten, die durch eine geprüfte Plakette gekennzeichnet ist.

„Die Internetnutzung ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen und hat in unserem Netzwerk um über 80 Prozent zugenommen, und es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen. Jede Suche, die Sie durchführen, jede Online-Bestellung, die Sie tätigen, und jeder Videoanruf, an dem Sie teilnehmen, hat einen Einfluss auf die Umwelt – und zwar durch die physischen Rechenzentren, Server und andere physische Infrastruktur, auf die das Internet angewiesen ist“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir wollen dem Internet einen Neuanfang verschaffen, um den Weg in eine Zukunft zu ebnen, in der es für jeden einfach ist, seine Anwendungen auf Basis von grüner Energie zu entwickeln und zu betreiben und dabei sicher, schnell und zuverlässig zu sein.“