Das 3D-LiDAR von Quanergy hilft Müllverbrennungsanlage in China, den Recyclingprozess zu optimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren

Quanergy Systems, Inc. , ein führender Anbieter von OPA-basierten Solid-State-LiDAR-Sensoren und intelligenten 3D-Lösungen für die Automobilindustrie und das Internet der Dinge, gab heute den Einsatz eines neuen intelligenten LiDAR-Systems bekannt, das den Betrieb einer Müllverbrennungsanlage in China automatisiert, um die Prozesseffizienz zu gewährleisten und die negativen Umweltauswirkungen zu minimieren.

In Zusammenarbeit mit der Hunan University, einer der besten Forschungsuniversitäten Chinas, und Hunan Qiaokang Bridge Health Intelligent Technology für Puxiang Bioenergy wurden die hochpräzisen 3D-LiDAR-Sensoren der M-Serie von Quanergy eingesetzt, um die Oberfläche der Abfallhaufen in der Müllverbrennungsanlage zu scannen und ein 3D-Punktwolkenbild zu erstellen, mit dem das Volumen des Abfalls genau berechnet werden kann. Die LiDAR-Lösung von Quanergy zeichnet sich durch eine in der Branche führende Präzision aus, da sie eine Winkelauflösung von 0,033 Grad und eine Punktwolkendichte von bis zu 1,3 Millionen Punkten pro Sekunde bietet.

Anhand der genauen Volumendaten kann die Entsorgungsanlage die Dichte des Abfalls abschätzen und eine Schätzlogik zur Bestimmung des Brennwerts anwenden. Beispielsweise ist trockener Abfall weniger dicht und hat einen höheren Heizwert als feuchter Abfall. Mit diesen umfangreichen und präzisen 3D-Daten kann die Recyclinganlage jetzt der Verbrennung von trockenen Brennstoffen mit hohem Heizwert Vorrang gewähren, während nassen Abfällen mehr Zeit zum Trocknen gegeben wird. Dies verbessert die Gesamteffizienz und reduziert die CO2-Emissionen.

„Die Daten der LiDAR-Sensoren von Quanergy ermöglichen es uns, digitale Datensätze zu generieren, die wir dann zur Optimierung und Skalierung des Abfallrecyclingprozesses für eine ganze Stadt und darüber hinaus verwenden können“, sagte Professor Xiaogang Zhang, stellvertretender Dekan der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der Hunan University. „Als leistungsstarke industrielle IoT-Anwendung bieten die Daten der Sensoren von Quanergy auch Einblicke in den Kraftwerksbetrieb, um die Energiemenge zu überwachen, zu messen und zu prognostizieren, die aus der Müllverbrennung gewonnen werden kann.“