Credit Suisse Found No Fraud, Illegal Conduct in Archegos Saga

(PLX AI) – Credit Suisse Group publishes the report of the independent external investigation into Archegos Capital Management.

Credit Suisse failure to effectively manage risk in the Investment Bank’s Prime Services business

Credit Suisse failure to control limit excesses across both lines of defense

Credit Suisse lack of prioritization of risk mitigation and enhancement measures

Credit Suisse investigation found no business and risk personnel engaged in fraudulent or illegal conduct



