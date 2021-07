---------------------------------------------------------------------------

Schaltbau Holding AG: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 untermauern profitablen Wachstumskurs



Konzernumsatz +6 % auf 253,3 Mio. EUR, EBIT +42 % auf 13,6 Mio. EUR Deutliche Steigerung der Profitabilität um 1,4 Prozentpunkte - EBIT-Marge bei 5,4 %

Hohe Wachstumsdynamik beim Auftragseingang im Bereich New Energy / New Industry

Erste Nominierung als Zulieferer im Bereich E-Mobility für Nutzfahrzeuge

Prognose 2021 für Auftragseingang, Umsatz und EBIT-Marge bestätigt

München, 29. Juli 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] ist mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 weiter auf profitablem Wachstumskurs. Der Umsatz der Schaltbau Gruppe wuchs um 6 % auf 253,3 Mio. EUR (6M 2020: 239,3 Mio. EUR), das EBIT um 42 % auf 13,6 Mio. EUR (6M 2020: 9,6 Mio. EUR). Die im Rahmen der Strategie 2023 implementierten Maßnahmen zur Steigerung der finanziellen Performance zeigen Wirkung: die EBIT-Marge stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 5,4 % (6M 2020: 4,0 %). Dabei konnte insbesondere die Profitabilität der Bode signifikant um 3,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,4 % (6M 2020: 0,2 %) verbessert werden. Der Auftragseingang lag mit 279,5 Mio. EUR (6M 2020: 270,4 Mio. EUR) etwa 3 % über der Vorjahresperiode, zog aber insbesondere im 2. Quartal 2021 mit einem Plus von 12 % deutlich an. Die Book-to-Bill Ratio ist mit 1,1 weiterhin sehr gesund. Hohe Dynamik gewinnt die Nachfrage aus den wachstumsstarken Märkten New Energy / New Industry. Im Bereich E-Mobility wurde die Schaltbau darüber hinaus als Zulieferer für eine E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers mit Produktionsstart ab 2023 nominiert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragseingang von 550-580 Mio. EUR, einem Umsatz von 520-540 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von ca. 5 %.