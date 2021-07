Cassiopea gibt Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 bekannt

Im ersten Halbjahr 2021 konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Vorbereitungen für die Markteinführung von Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1 %) in den USA und die Weiterentwicklung von Clascoterone Lösung für androgenetische Alopezie (AGA).

In den letzten zwölf Monaten wurden mehrere Transaktionsstrukturen und -möglichkeiten geprüft, um die Markteinführung von Winlevi(R) in den USA zu optimieren.

Nach der Berichtsperiode, am 26. Juli, kündigten Cassiopea und Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) in den USA und Kanada an. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarungen wird Sun Pharma das exklusive Recht haben, Winlevi(R) in den USA und Kanada zu vermarkten, und Cassiopea wird der exklusive Lieferant des Produkts sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 45 Mio., mögliche kommerzielle Meilensteine in Höhe von insgesamt bis zu USD 190 Mio. sowie übliche Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich. Die Vereinbarungen werden bei Ablauf der HSR-Wartefrist abgeschlossen. Winlevi(R) wird in den USA voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2021 erhältlich sein.

Die Phase II Studie zur Untersuchung von Clascoterone Lösung für die Behandlung von androgenetischer Alopezie (AGA) bei Frauen wurde in der Berichtsperiode abgeschlossen. Die Topline-Ergebnisse werden im 3. Quartal 2021 vorliegen.

Fortschritte wurden erzielt bei der Entwicklung eines neuen Fragebogens mit Patientenberichten («Patient Reported Outcome», PRO) für AGA, der von der FDA für künftige Phase III Studien mit Clascoterone Lösung für AGA bei Männern verlangt wurde.

Diana Harbort, CEO von Cassiopea SpA, kommentierte: «Der bisherige Höhepunkt des Jahres war die Bekanntgabe der Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi(R) in den USA und Kanada mit Sun Pharmaceutical Industries Ltd. am 26. Juli. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sun Pharma. Sun Pharma hat in den USA eine starke Präsenz in der Dermatologie und wird Winlevi(R) den Anbietern von Dermatologieprodukten und ihren Patienten auf breiter Basis zugänglich machen. Nach dieser Transaktion wird Cassiopea auf absehbare Zeit mit beträchtlichen Einkünften rechnen können und gut finanziert sein, um die Entwicklung ihrer innovativen Dermatologie-Pipeline fortzusetzen. Bis Ende 2021 liegt unsere Priorität in der Unterstützung von Sun Pharma bei der erfolgreichen Einführung von Winlevi(R) und der weiteren Entwicklung von Clascoterone Lösung für AGA - ein Bereich, in dem es seit 20-30 Jahren keine Innovationen mehr gegeben hat. Wir gehen davon aus, dass Cassiopea im Jahr 2021 profitabel sein wird mit einem Umsatz in der Grössenordnung von EUR 37-39 Mio. und einem Betriebsergebnis in der Grössenordnung von EUR 24-28 Mio.»