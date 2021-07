Schaltbau Holding AG: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 untermauern profitablen Wachstumskurs

Konzernumsatz +6 % auf 253,3 Mio. €, EBIT +42 % auf 13,6 Mio. € Deutliche Steigerung der Profitabilität um 1,4 Prozentpunkte - EBIT-Marge bei 5,4 % Hohe Wachstumsdynamik beim Auftragseingang im Bereich New Energy / New Industry Erste Nominierung als Zulieferer im Bereich E-Mobility für Nutzfahrzeuge Prognose 2021 für Auftragseingang, Umsatz und EBIT-Marge bestätigt

"Wir setzen die Maßnahmen zur Steigerung der finanziellen Performance konsequent um, die wir im Rahmen unserer Strategie 2023 definiert haben. Das wirkt sich bereits jetzt positiv auf das Ergebnis im ersten Halbjahr aus", so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Besonders deutlich sind die Fortschritte bei der Steigerung der Profitabilität der BODE, dem Ausbau des Servicegeschäfts im Kerngeschäft Rail und der Ausweitung unseres Geschäfts auf die neuen, wachstumsstarken Märkte New Energy / New Industry und E-Mobility. Die erste Nominierung als Zulieferer für die E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers ist für uns ein Beleg für die technologische Differenzierung unserer Produkte."