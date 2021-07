HAMBORNER REIT AG: Stabile Geschäftsentwicklung und konsequente Umsetzung der angepassten Unternehmensstrategie

- Mieterlöse im ersten Halbjahr bei 42,9 Mio. Euro (-2,1 %)

- Anstieg des FFO um 5,1 % auf 28,4 Mio. Euro

- Erfolgreiche Fortsetzung der Portfolioerweiterung und -optimierung

- Substanzielle Vermietungserfolge sowie hohe Mieteingangsquoten unterstreichen Qualität von Immobilienbestand und Mieterstruktur

- Konkretisierung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN HALBJAHR 2021

Duisburg, 29. Juli 2021 - Die HAMBORNER REIT AG hat im ersten Halbjahr 2021 eine stabile Geschäftsentwicklung verzeichnet. Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 42,9 Mio. Euro und lagen damit lediglich 2,1 % unter dem Niveau des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mietrückgänge infolge von Immobilienverkäufen sowie eine erhöhte Risikovorsorge für potenzielle Mietminderungen im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Lockdown im ersten Halbjahr 2021.

Die Funds from operations (FFO) sind in den ersten sechs Monaten um 5,1 % auf 28,4 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer Kompensationszahlung im Zuge einer vorzeitigen Mietvertragsauflösung sowie verminderten Instandhaltungsaufwendungen. Die Finanz- und Liquiditätssituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote betrug zum 30. Juni 2021 57,5 % und der Loan to Value (LTV) 44,6 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Rahmen der im Sommer letzten Jahres angekündigten Portfoliooptimierung hat HAMBORNER in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 innerstädtische Einzelhandelsimmobilien mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von 109,5 Mio. Euro veräußert und den entsprechenden Portfolioanteil auf nunmehr sechs Geschäftshäuser bzw. 5,3 % des Gesamtportfoliovolumens reduziert. Darüber hinaus wurden im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements drei weitere Nahversorgungsimmobilien mit einem Transaktionsvolumen von 41,9 Mio. Euro veräußert.