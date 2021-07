Spie Raises Guidance After Earnings Autor: PLX AI | 29.07.2021, 07:05 | 29 | 0 | 0 29.07.2021, 07:05 | (PLX AI) – Spie half year revenue EUR 3,296.5 million.half year EBITA EUR 159.7 millionSpie outlook upgradedRevenue at or above 2019 levelEBITA margin at 2019 level: 6.0%Bolt-on acquisitions: total full-year revenue to be acquired in 2021 well in … (PLX AI) – Spie half year revenue EUR 3,296.5 million.half year EBITA EUR 159.7 millionSpie outlook upgradedRevenue at or above 2019 levelEBITA margin at 2019 level: 6.0%Bolt-on acquisitions: total full-year revenue to be acquired in 2021 well in … (PLX AI) – Spie half year revenue EUR 3,296.5 million.

half year EBITA EUR 159.7 million

Spie outlook upgraded

Revenue at or above 2019 level

EBITA margin at 2019 level: 6.0%

Bolt-on acquisitions: total full-year revenue to be acquired in 2021 well in excess of €200 million

Strong reduction in leverage ratio, now expected at around 2.0x at year-end SPIE Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

SPIE Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer