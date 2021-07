MAG Silver gibt Produktion der Untertagemine Juanicipio für das zweite Quartal bekannt

28. Juli 2021, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) („MAG" oder „MAG Silver" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-c ... ) berichtet über die Produktion von Erschließungsmaterial aus dem Projekt Juanicipio (56 %/44 % Joint Venture zwischen Fresnillo plc („Fresnillo“) und MAG Silver) im zweiten Quartal 2021. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an MAG gemeldet hat, wurden im Quartal zum 30. Juni 2021 44.435 Tonnen Erschließungsmaterial aufbereitet. Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das Quartal, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf insgesamt 434.885 Unzen Silber und 787 Unzen Gold (MAGs zuzurechnender Anteil von 44 %: 191.349 Unzen Silber und 346 Unzen Gold). Die damit verbundene Blei- und Zinkproduktion wird in MAGs Berichten für das zweite Quartal bekannt gegeben.

Das vererzte Erschließungsmaterial aus dem Projekt Juanicipio wird in der nahe gelegenen Aufbereitungsanlage Fresnillo (100 % im Besitz von Fresnillo) aufbereitet, wobei die Blei- (silberreich) und Zinkkonzentrate im Rahmen von Abnahmevereinbarungen mit Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. zu Marktbedingungen in Torreón, Mexiko, verarbeitet werden. Die Einnahmen aus dieser Produktion, abzüglich Verarbeitungs- und Aufbereitungskosten, werden vom Joint Venture verwendet, um den anfänglichen Kapitalbedarf des Projekts auszugleichen.

„Wir sind mit dem Fortschritt der Anlage Juanicipio sehr zufrieden, während wir jetzt in die letzten Bauabschnitte gehen und möchten Sie auf die regelmäßig aktualisierten Baufotos auf www.magsilver.com aufmerksam machen, auf denen die beeindruckende Arbeit von Fresnillo zu sehen ist “, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. „Die metallurgischen Ergebnisse aus der laufenden Aufbereitung des vererzten Erschließungsmaterial in der Anlage Fresnillo verringern weiterhin das Risiko der Inbetriebnahme und der Hochlaufphase der Anlage Juanicipio später in diesem Jahr und bieten eine schöne Finanzspritze nebenbei.“

Der Bau der Aufbereitungsanlage Juanicipio macht weiterhin gute Fortschritte. Die mechanische Installation der Flotationszellen und Filter wurde im Quartal zum 30. Juni 2021 abgeschlossen. Nach Angaben des Betreibers Fresnillo liegt die Anlage im Zeitplan, um im vierten Quartal 2021 mit der Inbetriebnahme zu beginnen. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage Juanicipio wird vererztes Erschließungsmaterial weiterhin zu kommerziellen Bedingungen mit einer angestrebten Rate von 16.000 Tonnen pro Monat in der Anlage Fresnillo aufbereitet.