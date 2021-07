Nokia Raises Guidance After Solid Q2 Beat on Profit Autor: PLX AI | 29.07.2021, 07:17 | 42 | 0 | 0 29.07.2021, 07:17 | (PLX AI) – Nokia Q2 sales EUR 5,313 million vs. estimate EUR 5,200 million driven by growth across all business groups, with particular strength in Network Infrastructure.Q2 EBIT EUR 484 million vs. estimate EUR 219 millionQ2 EBIT margin 9.1%Q2 EPS … (PLX AI) – Nokia Q2 sales EUR 5,313 million vs. estimate EUR 5,200 million driven by growth across all business groups, with particular strength in Network Infrastructure.Q2 EBIT EUR 484 million vs. estimate EUR 219 millionQ2 EBIT margin 9.1%Q2 EPS … (PLX AI) – Nokia Q2 sales EUR 5,313 million vs. estimate EUR 5,200 million driven by growth across all business groups, with particular strength in Network Infrastructure.

Q2 EBIT EUR 484 million vs. estimate EUR 219 million

Q2 EBIT margin 9.1%

Q2 EPS EUR 0.06 vs. estimate EUR 0.02

Q2 adjusted EBIT margin 12.8%

Q2 adjusted EBIT EUR 682 million vs. estimate EUR 404 million

Outlook FY capex EUR 650 million

Outlook FY net sales EUR 21.7-22.7 billion, up from EUR 20.6-21.8 billion previously

Outlook FY adj. EBIT margin 10-12%, up from 7-10% previously



