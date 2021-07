---------------------------------------------------------------------------

/



PRESSEMITTEILUNG UND INVESTOR NEWS



1. Halbjahr 2021



Befesa erzielt Rekordergebnis mit 94 Mio. EUR EBITDA in H1, +70% im Vergleich zu 2020



* H1 2021 EBITDA steigt im Vergleich zum Vorjahr um 70% oder 39 Mio. EUR auf 94 Mio. EUR, dem höchsten Wert der Unternehmensgeschichte; die Steigerung im Vergleich zu H1 2019 entspricht 18% bzw. 14 Mio. EUR

* Liquidität auf Rekordniveau mit 197 Mio. EUR an Barmitteln und verbessertem Verschuldungsgrad von 2,2x in H1



* China-Expansion auf Kurs: Werk in Jiangsu mit Produktion im Probebetrieb, das zweite Werk in Henan liegt im Zeit- und Budgetplan und der Bau soll in Q4 abgeschlossen werden



* Übernahme von American Zinc Recycling Corp. ("AZR") am 16. Juni unterzeichnet, Vollzug wird im August erwartet



* Ausblick für den Rest des Jahres bleibt sehr positiv. Jahresprognose für 2021 wird nach Vollzug und Konsolidierung der AZR-Akquisition aktualisiert



Luxemburg, 29. Juli 2021 - Befesa S.A. ("Befesa"), der führende Anbieter von Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie und wichtiger Akteur innerhalb der Kreislaufwirtschaft, hat im ersten Halbjahr erneut ein Rekordergebnis erzielt, während die Expansionspläne in China und den USA gut voranschreiten. Das H1 EBITDA des Unternehmens in Höhe von 94 Mio. EUR steigt um 70% oder 39 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr sowie um 18% oder 14 Mio. EUR gegenüber H1 2019 und unterstreicht die nachhaltige Erholung seit dem COVID-19-bedingten Tief des letzten Jahres. Das Q2 EBITDA erreichte 45,3 Mio. EUR, was mit 109% oder 23,6 Mio. EUR mehr als einer Verdopplung im Vergleich zu Q2 2020 entspricht. Der Ausblick für 2021 bleibt sehr positiv; das aufs Jahr hochgerechnete Ergebnis für das erste Halbjahr und das erwartete starke zweite Halbjahr deuten darauf hin, dass das Jahresergebnis am oberen Ende der Prognosespanne liegen sollte. Zudem beabsichtigt Befesa, seine Prognose nach dem Vollzug und der Konsolidierung der AZR-Akquisition als Teil der Q3-Berichterstattung zu aktualisieren.