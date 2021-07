Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Koenig & Bauer Raises Outlook After Strong Order Intake (PLX AI) – Koenig & Bauer sees roughly 28% increase in order intake.Koenig & Bauer sees 26.2m improvement in EBIT to €6.4m despite pandemic-induced revenue declineKoenig & Bauer now expect organic growth in Group revenue of 7 - 10% to €1,100 - …