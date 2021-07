Gewerbe-Immobilienkonzern Hamborner Reit verdient operativ mehr

DUISBURG (dpa-AFX) - Die Geschäfte des auf Büros und den Einzelhandel fokussierten Immobilienunternehmens Hamborner Reit stabilisieren sich zunehmend. Die Prognosen für das laufende Jahr konkretisierte der Konzern. Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) soll nun 48 bis 50 Millionen Euro im Jahr 2021 betragen, wie Hamborner Reit am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Zuvor war das Unternehmen noch im schlechtesten Fall von einem operativen Ergebnis in Höhe von 45 Millionen Euro ausgegangen. Bei den Mieterlösen werden nun 83 bis 85 Millionen Euro angepeilt. Zuvor waren 82 bis 86 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

Im zweiten Quartal legte der operative Gewinn im Jahresvergleich um knapp 15 Prozent auf 15,7 Millionen Euro zu. Die Miet- und Pachterlöse gingen aufgrund von Objektverkäufen um 4 Prozent auf 21,1 Millionen Euro zurück./mne/jha/