Aduro Clean Technologies nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Sarnia, ON (Kanada), 29. Juli 2021 Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50) („Unternehmen“ oder „Aduro Clean Technologies“), ein Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe für eine neue Ära, freut sich bekannt geben zu können, dass seine Stammaktien mit Wirkung vom 28. Juli 2021 unter dem Handelssymbol „9D50“ (WKN: A3CMR8 ISIN: CA0074081070) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) (Börse Frankfurt) notiert werden. Diese Notierung wird die Notierungen des Unternehmens an der CSE und am OTCQB-Markt ergänzen.